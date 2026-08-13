Moskis protagonizará este viernes las 'Noches de Humor' en el parque Quevedo (León)

LEÓN 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cómico Moskis protagonizará este viernes, 14 de agosto, las 'Noches de humor', ciclo encuadrado en el festival 'León, Cuna del Parlamentarismo', organizado por el Ayuntamiento y con el que se quiere invitar al público "a reír" con actuaciones de diferentes artistas.

La experiencia está programada para las 21.00 horas en el parque de Quevedo, donde el artista protagonizará un show de "motivación" en tono de comedia en el que presentará "los cuatro puntos importantes para la búsqueda de la felicidad".

En su espectáculo hará partícipe al público con un repaso de "las cosas que hacen felices y las que no" a través de un monólogo que se enmarcará en es festival con el que se quiere llevar la cultura" a todos los rincones de la ciudad durante la época estival", según ha transmitido el Consistorio a través de un comunicado recogido por Europa Press.