El Moto Club La Leyenda Continúa organiza la II Ruta 'Cruzando La Raya' entre España y Portugal

Archivo - Asistentes a la concentración motera 'La Leyenda Continúa' 2026. - LA LEYENDA CONTINÚA - Archivo

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Moto Club La Leyenda Continúa, con el respaldo y la colaboración directa de la Junta de Castilla y León y de las Regiones Centro y Norte de Portugal, ha organizado la II Ruta 'Cruzando La Raya', una travesía mototurística dividida en cuatro jornadas que se celebrará entre este jueves y el domingo.

El itinerario partirá de la localidad de Fermoselle (Zamora) y recorrerá paisajes, miradores y pueblos de Zamora, Salamanca y las citadas zonas del país vecino. Se trata de un recorrido diseñado para promover y dinamizar las comarcas fronterizas entre España y Portugal mediante una experiencia cultural, paisajística y gastronómica a través de un territorio unido por lazos históricos.

Esta iniciativa se ha englobado dentro de las acciones conjuntas orientadas a estrechar vínculos institucionales, culturales y turísticos con Portugal. De este modo, la actividad busca ofrecer una alternativa de ocio de calidad y consolidarse como un motor de desarrollo socioeconómico para las comunidades locales asentadas a ambos lados de la frontera hispanolusa.

En esta segunda edición, el componente humano y comunitario resultará clave a través de las visitas programadas a los motoclubes portugueses Falcões da Estrada de Pinhel y Abutres do Douro de Sendin. Estos encuentros servirán para compartir la afición por las dos ruedas, estrechar lazos de hermandad y poner en valor la hospitalidad tradicional lusa.

La travesía se ha integrado en el programa 'Jornadas de cocina y turismo en La Raya', que organizan la Administración autonómica y las regiones del Norte y Centro de Portugal durante los fines de semana comprendidos entre el 30 de octubre y el 8 de diciembre, con el río Duero como nexo territorial.