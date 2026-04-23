Un motorista herido en un accidente en Torre Val (Segovia)

SEGOVIA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 30 años ha resultado herido esta tarde en un accidente de moto ocurrido en el término segoviano de Torre Val San Pedro, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El suceso ha ocurrido poco antes de las 13.58 horas, que es cuando el 112 ha sido informado del accidente de moto en el kilómetro 167 de la N-110, en Torre Val San Pedro, donde ha resultado herido un varón de unos 25 años.

Sacyl movilizó una UVI móvil, una ambulancia soporte vital básico y un equipo médico. En el lugar fue atendido el lesionado, que fue trasladado posteriormente en ambulancia soporte vital básico al C.A. de Segovia