Un terremoto de magnitud 6,2 sacude la isla japonesa de Hokkaido, aunque sin riesgo de tsunami

La ciudad de Urahoro, en el este de la isla nipona de Hokkaido, sacudida por un terremoto de magnitud 6,2 en la escala Richter - EUROPA PRESS

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un terremoto de magnitud 6,2 en la escala de Richter ha sacudido a primera hora de este lunes la isla de Hokkaido, la segunda mayor del archipiélago japonés, si bien las autoridades han precisado que "no existe riesgo de tsunami".

El temblor ha tenido lugar a las 5.23 horas y a una profundidad de 83 kilómetros en la parte sur del distrito de Tokachi, según ha indicado la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), que le ha atribuido una intensidad de 5+ según su escala --que describe el grado de agitación en un punto de la superficie terrestre, con un máximo de 7-- en la ciudad de Urahoro, a escasos kilómetros de la costa oriental de Hokkaido.

Tras el terremoto inicial, "no se han registrado más sismos con una intensidad sísmica de 1 o superior", ha indicado la entidad en un comunicado en el que, pese a ello, sí ha recogido "un movimiento del suelo de largo período de magnitud 1" en diferentes zonas de hasta seis distritos de la isla.

Asimismo, la JMA ha señalado que "no existe riesgo de tsunami a causa de este terremoto", si bien ha querido advertir a la población de que, "en las zonas afectadas por fuertes temblores, el riesgo de desprendimientos de rocas y deslizamientos de tierra es alto, por lo que se recomienda prestar mucha atención a la actividad sísmica futura y a las condiciones de lluvia".

La agencia ha señalado también, con base en ejemplos pasados, que "entre el 10% y el 20% de los terremotos importantes van seguidos de sismos de magnitud similar", por lo que ha recomendado "estar alerta ante la posibilidad de sismos de magnitud 5 o superior durante aproximadamente una semana" en las zonas afectadas por fuertes temblores, particularmente "en los próximos dos o tres días".