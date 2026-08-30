Un motorista resulta herido en una colisión por alcance en la avenida Palencia de Burgos

BURGOS, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 35 años ha resultado herido este domingo en una colisión por alcance entre un turismo y una motocicleta registrada en la avenida Palencia de Burgos, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han ocurrido sobre las 14.15 horas, cuando varias llamadas recibidas en la sala de operaciones del 112 han alertado del accidente, registrado frente a una gasolinera, y han solicitado asistencia para el ocupante de la motocicleta.

El 112 ha trasladado aviso a la Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Sacyl ha enviado un recurso sanitario hasta el lugar para atender al motorista herido.

Por el momento, no se han facilitado más datos sobre el alcance de las lesiones del afectado.

Un varón de unos 35 años ha resultado herido este domingo en una colisión por alcance entre un turismo y una motocicleta registrada en la avenida Palencia de Burgos, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han ocurrido sobre las 14.15 horas, cuando varias llamadas recibidas en la sala de operaciones del 112 han alertado del accidente, registrado frente a una gasolinera, y han solicitado asistencia para el ocupante de la motocicleta.

El 112 ha trasladado aviso a la Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado un recurso sanitario hasta el lugar para atender al motorista herido.