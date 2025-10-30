Movilidad y Transformación digital invierte 1,4 millones en soporte técnico de sistemas digitales hasta 2028

VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha dado el visto bueno a una inversión de 1.379.400 euros para asegurar el soporte técnico avanzado de los diversos sistemas digitales basados en el software de Microsoft que utiliza la Administración con un nuevo contrato que cubrirá el periodo comprendido entre enero de 2026 y octubre de 2028.

El objetivo es garantizar que los servicios informáticos y las herramientas digitales que emplean cada día los empleados públicos y los centros educativos de la Comunidad funcionen con la máxima seguridad y fiabilidad. Esto incluye la atención y resolución de incidencias, la gestión de usuarios, el correo electrónico corporativo y las plataformas de colaboración y trabajo compartido.

El soporte de Microsoft, en su modalidad de Soporte Unificado Empresarial, permitirá contar con asistencia técnica especializada, mantenimiento proactivo y acceso directo a recursos del fabricante, lo que contribuirá a mejorar la gestión tecnológica de la Administración.

Con esta actuación, la Junta reafirma su compromiso con una Administración moderna, segura y digitalmente preparada, que aprovecha la tecnología para ofrecer mejores servicios tanto a los ciudadanos como al personal público y educativo de Castilla y León.