El MSM alberga la tercera edición de la exposición 'Del carbón al grafiti', que reúne el trabajo de ocho artistas

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León alberga la tercera edición de la exposición 'Del carbón al grafiti'. - MSM

LEÓN 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León (MSM), con sede en Sabero (León), ha abierto al público la tercera edición de la exposición 'Del carbón al grafiti', una muestra que reúne el trabajo de ocho artistas grafiteros en torno al trabajo y la cultura de la minería.

Las paredes del edificio de exposiciones temporales se han transformado en grandes murales donde los artistas han plasmado su idea del mundo minero. Se trata de un trabajo de carácter efímero, ya que solo podrá verse hasta finales del mes de octubre, momento en el que una nueva capa de pintura dará paso a otra exposición diferente.

Las miradas sobre el mundo minero son tan distintas como lo es el trabajo en la mina, lleno de matices y diferencias dentro de una uniformidad aparente. La mina es interior y oscuridad, pero también es superficie y luz. Al trabajo oculto bajo tierra le sucede la vida abierta al aire libre en la cuenca, motivo por el cual cada artista ve una mina diferente, un minero distinto, una cuenca única, según ha informado a Europa Press en un comunicado el MSM.

"Son muchas las disciplinas artísticas que se han fijado en el carbón, sus claroscuros han llenado lienzos y fotografías a lo largo de décadas, dejando constancia de la singularidad de un trabajo y una cultura tan especial", ha recalcado.

En este sentido, ha señalado que en los últimos años, la crisis que ha barrido el sector ha cubierto las paredes de los pueblos mineros con consignas en favor del mantenimiento del único modo de vida que han conocido.

IMÁGENES "TAN REALES COMO EFÍMERAS"

"A veces son simples pintadas, hechas a trazo grueso y acelerado, con el miedo de quien creé estar haciendo algo prohibido a pesar de saber lo justo de su acción", ha apuntado, para añadir que en otras ocasiones, a las fachadas y muros asoman escenas impactantes, imágenes "tan reales como efímeras", salidas del pulso de los nuevos artistas de la calle.

Se trata de miradas diferentes, de jóvenes que en su mayoría no ha conocido la mina, ni su entorno, pero que tienen un vínculo con ella, a veces familiar, pero siempre emocional, que los lleva a poner sus espráis al servicio de una causa común: hacer visible a pie de calle lo que día a día se va difuminando en la memoria colectiva.

En esta tercera edición los artistas participantes, procedentes de León, Salamanca y Asturias han sido Asier Vera, Darío Franco, Jorge Merino, Manuel García, José Garrido, Antonio Prada, Raquel Moledo y Sara Macho. La exposición puede visitarse con entrada gratuita en el horario del Museo.