Muere un cazador tras golpearse la cabeza al sufrir una caída en Oña (Burgos)

BURGOS, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 70 años ha fallecido tras haber sufrido un golpe en la cabeza al sufrir una caída mientras cazaba en el paraje Las Vegas, a un kilómetro y medio aproximadamente al sur de Villanueva de los Montes, en el término municipal burgalés de Oña, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 10.17 horas de este miércoles, cuando la sala de operaciones ha recibido una llamada de unos cazadores que habían localizado a un compañero de batida, inconsciente, en el mencionado paraje, e indicaban que presentaba un traumatismo en la cabeza que sospechaban se había producido por una caída.

La sala de operaciones del 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil, a los Bomberos de Burgos por si fuese necesario realizar porteo del paciente --y que han movilizado a los voluntarios de Briviesca-- y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado un helicóptero sanitario.

En el lugar, el personal sanitario ha confirmado que el paciente se encontraba fallecido y la Guardia Civil ha activado el protocolo judicial.