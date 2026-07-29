Muere un ciclista de 85 años tras chocar con un turismo en la CL-615 en Perales (Palencia)

Archivo - Ambulancia. - JCYL - Archivo

PALENCIA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 85 años ha perdido la vida este miércoles tras colisionar con un turismo en la carretera CL-615, a la altura del término municipal de Perales (Palencia), según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

El accidente ha tenido lugar en torno a las 10.21 horas en el kilómetro 15,200 de la mencionada carretera, cuando se ha registrado una colisión frontolateral entre un turismo y una bicicleta.

Las primeras investigaciones apuntan como causa probable a que no respetó una señal de STOP.

La sala de operaciones del 112 recibió una llamada que alertaba del siniestro y dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Palencia y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó una ambulancia para atender al ciclista, un varón de avanzada edad que inicialmente se encontraba consciente.