Muere el conductor de una furgoneta tras colisionar con un turismo en una retención en Geria (Valladolid)

Archivo - Imagen de una ambulancia en Valladolid - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conductor de una furgoneta ha perdido la vida este jueves tras colisionar con un turismo cuando se encontraba en una retención provocada por un accidente previo en la autovía A-62, a la altura de Geria (Valladolid), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente ha tenido lugar en torno a las 17.27 horas en el kilómetro 140 de la A-62, en sentido Valladolid, cuando la furgoneta y el turismo han colisionado en una retención generada por otro accidente de tráfico que no había causado heridos.

En un primer momento, se ha informado de que el conductor de la furgoneta se encontraba herido, consciente y con dificultades para respirar, además de atrapado por una pierna en el interior del vehículo.

El Centro de Emergencias 112 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Pese a la intervención de los servicios de emergencia, el conductor de la furgoneta ha fallecido como consecuencia del accidente.