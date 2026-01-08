Muere el expolítico sanabrés Manuel Santiago, diputado provincial durante cinco mandatos

ZAMORA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El expolítico sanabrés Manuel Santiago falleció este miércoles tras no poder superar una enfermedad, según han confirmado a Europa Press fuentes del PSOE, el partido en el que desarrolló su carrera.

Nacido en 1967, Santiago fue durante años la mano derecha del alcalde José Fernández en el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria y también ejerció durante cinco mandatos como diputado provincial por el partido judicial de Sanabria.

Precisamente, dentro de la institución provincial, se postuló para convertirse en presidente de la Diputación en la sesión de investidura de junio de 2019, pero fue derrotado por trece votos a doce por el candidato de Ciudadanos, Francisco José Requejo.

Distintos partidos políticos e instituciones como la Diputación Provincial han lamentado este jueves la muerte de Manuel Santiago y el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria ha decretado dos días de luto.