Muere un hombre y una mujer resulta herida en un accidente entre dos motos y una ambulancia en Zamora

ZAMORA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 55 años ha perdido la vida y una mujer de 53 ha resultado herida en un accidente entre dos motos y una ambulancia que se ha producido en el kilómetro 169 de la CL-605 en Zamora capital, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El siniestro ha tenido lugar minutos antes de las 12.10 horas de este viernes, cuando la sala de operaciones del centro de emergencias ha recibido el aviso del accidente en el que se solicitaba asistencia sanitaria para los motoristas heridos, uno de ellos inconsciente.

El 112 ha dado aviso del siniestro a la Policía, Guardia Civil y Emergencias Sanitarias - Sacyl. En el lugar, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento de uno de los heridos, un varón de unos 55 años, y ha atendido y posteriormente trasladado en UVI móvil a una mujer, de 53 años, al Complejo Asistencial de Zamora.