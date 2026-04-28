Muere un hombre en la salida de vía de un turismo en Santovenia de la Valdoncina (León)

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LEÓN, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha perdido la vida y otro ha resultado herido en la salida de vía de un turismo en la la carretera LE-5521, en la localidad leonesa de Santovenia de la Valdoncina, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 12.30 horas de este martes, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del accidente y solicitaba asistencia para dos personas que estaban atrapadas en el vehículo.

El 112 ha dado aviso del suceso a la Guardia Civil de Tráfico, a bomberos de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado recursos a la zona.

En el lugar, Sacyl ha confirmado que en el accidente un varón ha fallecido y otro ha sido trasladado al hospital.