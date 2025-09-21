Muere un joven en una colisión entre un camión y un turismo en Traspinedo (Valladolid)

VALLADOLID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 22 años ha perdido la vida en una colisión entre un camión y un turismo que se ha registrado en el kilómetro 338 de la N-122, en la localidad vallisoletana de Traspinedo, según han informado fuentes del centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente ha tenido lugar en torno a las 03.38 horas de este domingo, momento en el que la sala de operaciones del centro de emergencias ha recibido una llamada que alertaba de la colisión y solicitaba asistencia para dos personas que habían resultado heridas y una de ellas, el conductor del turismo, se encontraba inconsciente y atrapado en el interior del vehículo.

La sala del 112 ha informado del suceso a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil, un equipo médico de Tudela de Duero y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento del conductor del turismo, un varón de 22 años, y ha atendido al conductor del camión, un varón de 61 años, que ha sido trasladado posteriormente en UVI móvil al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.