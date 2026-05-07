Una muestra expone tres décadas de colaboración institucional en el impulso de políticas activas de empleo en Burgos

Un momento de la inauguración de la muestra. - JCYL

BURGOS 7 May. (EUROPA PRESS) -

La exposición '30 años de programas de formación y empleo', que se ha inaugurado hoy en el Monasterio de San Juan, destaca tres décadas de colaboración institucional en el impulso de políticas activas de empleo.

El acto ha contado con la participación del gerente en funciones del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Jesús Blanco, y la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, quienes han subrayado el papel de la colaboración institucional en la consolidación de estos programas, así como su impacto en el empleo y en la ciudad.

La exposición muestra el recorrido de estos programas a través de 55 iniciativas centradas en la rehabilitación del patrimonio histórico, artístico, cultural, arquitectónico y medioambiental de la ciudad, detalla la Junta a través de un comunicado.

A través de los distintos contenidos expositivos, se pone de relieve el trabajo desarrollado en especialidades como la madera, la jardinería, la cantería, la albañilería, la pintura o el textil, reflejando la doble vertiente de estos programas: la mejora de la empleabilidad de las personas participantes y su contribución directa a la conservación y mejora del entorno urbano.

A lo largo de estos 30 años, el Ayuntamiento burgalés ha desarrollado un total de 55 proyectos de formación y empleo, en sus distintas modalidades, en los que han participado 984 alumnos, con una inversión superior a los 13,7 millones de euros, por parte de la Junta.

Esta trayectoria conjunta se traduce en una tasa de inserción laboral superior al 56 por ciento, lo que evidencia la eficacia de unos programas que han evolucionado para adaptarse a las demandas del mercado laboral, incorporando nuevos contenidos como la formación digital o las actividades orientadas a la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente, ampliando su alcance y su impacto social.

En la capital burgalesa se están desarrollando cuatro nuevos proyectos, con 58 alumnos participantes y una financiación superior al millón de euros, dando continuidad a una larga trayectoria de colaboración institucional.