La muestra 'Gaudí y el trencadís' desembarca en Botines (León) en una versión adaptada y con piezas originales del autor

El Museo Casa Botines Gaudí acoge la exposición 'Gaudí y el trencadís'. - MUSEO CASA BOTINES GAUDÍ

LEÓN 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo Casa Botines Gaudí comienza el 'Año Gaudí' con una exposición dedicada a la técnica que más distingue al arquitecto catalán, 'Gaudí y el trencadís', en una versión adaptada y con piezas originales del autor.

La exposición temporal se puede visitar en Museo Casa Botines hasta el próximo día 13 de septiembre y con ella se pretende abrir una puerta a la totalidad de la obra de Gaudí e invitar a sus visitantes a explorar cómo el autor transformó la cerámica aplicada a la arquitectura y, con ello, introdujo otra de sus grandes innovaciones y aportaciones, el trencadís.

La muestra, que incluye más de 60 piezas, está formada por 34 originales y 29 réplicas de carácter didáctico. De las piezas originales se exponen por primera vez cinco incorporadas recientemente a la colección del Museo Casa Botines Gaudí.

De entre las piezas originales destacan las procedentes de las colecciones del Museo, que se exponen en León por primera vez. Se trata de cinco fragmentos originales de trencadís y cerámica procedentes del banco ondulado del Park Güell y otro fragmento original de trencadís blanco procedente de la escalinata monumental del Park Güell.

La exposición destaca por la gran variedad de relatos que permite y propone. Por un lado, junto al relato principal en torno al trencadís en la obra de Gaudí, se aborda también el uso de los materiales en la obra del autor o los artistas, colaboradores y proveedores que trabajaron con él, como el arquitecto Josep Maria Jujol (que realizó buena parte del trencadís del Park Güell), la fábrica de cerámica La Rajoleta de Hijos de Jaime Pujol y Bausis (Esplugues de Llobregat) o el taller de cerámica de Sebastián Ribó (Barcelona).

Acompaña a la exposición una cuidada publicación editada por Triangle Postals, con textos de las comisarias y un epílogo de Jaume Coll (director del Museo Nacional de Cerámica), que profundiza en el trencadís en la obra de Gaudí y en el uso de la cerámica aplicada a la arquitectura que Gaudí realizó en la mayoría de sus edificios.

ESTRUCTURA DE LA MUESTRA

La exposición se divide en dos apartados. En el primero se explica brevemente la cerámica aplicada a la arquitectura y una de sus variantes, el mosaico, del que parte Gaudí para llegar al trencadís, mientras que en el segundo se aborda la evolución del trencadís en la obra de Gaudí, haciendo un recorrido por todas las obras en las que aparece, desde los primeros testimonios (Pabellones Güell de Pedralbes) hasta las últimas experiencias (Park Güell), terminando con el trencadís de la Basílica de la Sagrada Família, culmen y resumen de todas las innovaciones en materia de arquitectura y diseño.

La exposición, coproducida por el Museo Casa Botines Gaudí y la asociación internacional World Monuments Fund y con la colaboración del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 'González Martí' (Valencia), ha sido comisariada por Mireia Freixa y Marta Saliné y cuenta con el apoyo de American Express.

PROGRAMACIÓN CULTURAL

A partir del próximo mes de marzo comenzarán las actividades culturales relacionadas con la exposición, consistentes en un ciclo de conferencias, la presentación del libro 'Antonio Gaudí: Precursor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con un siglo de antelación', el taller para jóvenes y adultos 'Descubre tu color' y los talleres infantiles relacionados con el trencadís.

A ello se suman las vistas guiadas a la muestra todos los lunes, jueves y viernes a las 18.00 horas y los sábados y domingos a las 12.00 horas.