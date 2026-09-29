La muestra de joyería contemporánea Benefactum reúne en Valladolid a 32 autores de Europa y América

VALLADOLID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Artesanía de Castilla y León (Cearcal), ubicado en Valladolid, acogerá del 1 al 30 de octubre la segunda edición de Benefactum, una muestra internacional de joyería contemporánea y de autor que reúne a 32 autores procedentes de Europa y América, además de incorporar obras de cinco estudiantes de la Escuela de Arte Mariano Timón de Palencia.

La exposición ha sido organizada por la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal) y está comisariada por el joyero vallisoletano Salvador Vico Galán.

Las obras estarán expuestas en la sede de Cearcal, en la calle Valle de Arán, 7, en horario de lunes a jueves de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los viernes de 10.00 a 14.00 horas.

Esta segunda convocatoria ha consolidado el proyecto tras una primera edición que situó por primera vez en el centro una panorámica internacional dedicada a este ámbito, señalan desde la federación.

La iniciativa busca acercar al público una disciplina situada entre el oficio, el diseño, la experimentación material y la creación artística, alejando la joya de una visión únicamente ornamental para concebirla como pequeñas esculturas o ejercicios de investigación sobre el cuerpo, la identidad, la memoria y los materiales.

Según ha señalado Salvador Vico en el catálogo de la muestra, existe un creciente interés por "lo hecho a mano" y por las obras capaces de distanciarse de lo convencional.

En este contexto, Benefactum ha sido planteada con el objetivo de participar en el movimiento internacional de la joyería contemporánea y contribuir a posicionar a Valladolid como un lugar de referencia en esta disciplina creativa.

Como elemento diferencial respecto a la primera entrega, esta edición ha incorporado a alumnos de la Escuela de Arte Mariano Timón de Palencia, cuyos trabajos comparten espacio con autores consolidados.

La presencia de este alumnado ha ampliado el carácter cultural y formativo de la iniciativa, lo que ha permitido establecer un diálogo entre las nuevas generaciones y trayectorias profesionales de ámbito internacional.

El recorrido expositivo ha reunido propuestas de creadores vinculados a países de Europa y América como Chile, Portugal, España, Letonia, Italia, Alemania, Chipre, Bosnia y Herzegovina, Israel, México, Polonia, Eslovaquia, Costa Rica, Rumanía y Argentina.

La selección ha permitido observar la diversidad actual de la joyería de autor y su capacidad para trabajar con diferentes materiales, técnicas y discursos.