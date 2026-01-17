Una mujer afectada por inhalación de humo en una vivienda de Valladolid

VALLADOLID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 56 años ha resultado afectada por inhalación de humo en una vivienda de la calle Vives de Valladolid, en el número 12, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 15.21 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 de Castilla y León ha recibido una llamada que alertaba sobre humo y olor a quemado en una vivienda de la mencionada calle.

El centro de emergencias 112 ha dado aviso del incidente a Policía Municipal de Valladolid, Cuerpo Nacional de Policía y bomberos de Valladolid.

Acuden los bomberos al lugar para realizar una comprobación por humo y Emergencias Sanitarias - Sacyl ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y al personal médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de Arturo Eyries.

El personal sanitario ha atendido a la mujer que ha sido posteriormente trasladada en la ambulancia al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.