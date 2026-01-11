Una mujer y dos menores heridas tras un accidente de tráfico en la PP-2203 en Brañosera (Palencia)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

PALENCIA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 38 años y dos niñas menores de edad, de 14 y 6 años, han resultado heridas este domingo tras una salida de vía de un turismo y caída por desnivel en la carretera PP-2203, a unos 800 metros del refugio El Golobar, en Brañosera (Palencia), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 11.30 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada en la que se informaba del accidente y de que cuatro ocupantes del vehículo, un varón, una mujer y dos menores, habían salido del mismo y vuelto a la carretera, si bien la mujer necesitaba asistencia.

El 1-1-2 ha avisado de este accidente a la Guardia Civil (Tráfico) de Palencia y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que han enviado una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Aguilar de Campoo.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl ha atendido finalmente a tres personas heridas, tres mujeres de 38, 14 y 6 años, a quienes se ha trasladado más tarde en la ambulancia de soporte vital básico al Hospital de Palencia.