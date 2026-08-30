Una mujer herida tras sufrir una agresión por arma blanca en una pierna en Segovia

Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

SEGOVIA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 30 años ha resultado herida por arma blanca en una pierna tras sufrir una agresión en la plaza Calderón de la Barca de Segovia, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han ocurrido a las 7.37 horas de este domingo, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de la agresión y solicitaba asistencia para la mujer herida.

El 12 ha trasladado el aviso a la Policía Local de Segovia y al Cuerpo Nacional de Policía, así como a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado al lugar un recurso sanitario para atender a la mujer, que presentaba heridas de arma blanca en una pierna.

Finalmente, la herida ha sido trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Segovia.