Una mujer intoxicada por humo tras un incendio en una vivienda de La Robla (León)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

LA ROBLA (LEÓN), 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de mediana edad ha resultado intoxicada por humo tras el incendio de una vivienda en la calle Gordón Ordás de La Robla (León), este domingo, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 5.47 horas, cuando la sala de emergencias ha recibido varias llamadas en las que se avisaba del incendio en la vivienda, pero sin heridos.

El 1-1-2 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de León y a los Bomberos de León, así como a la empresa distribuidora de gas Nedgia.

Posteriormente, la Guardia Civil ha solicitado asistencia para una mujer que ha inhalado humo, por lo que se ha movilizado Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de la localidad.

La ambulancia ha trasladado a la mujer intoxicada al Hospital de León.