Una mujer intoxicada por humo en un incendio en una vivienda de Villafría (Burgos)

BURGOS, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un incendio originado por una freidora en una vivienda de la calle Juan Alcedo de Rocha, en la localidad burgalesa de Villafría, se ha saldado con una mujer adulta afectada por inhalación de humo, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido en torno a las 19.20 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de un incendio que, según el alertante, ya no presentaba llamas pero sí una gran acumulación de humo en el interior del inmueble y no había personas afectadas.

El 112 ha dado aviso del incidente a la Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía y a los Bomberos de Burgos, que se han desplazado hasta el lugar para intervenir en la vivienda afectada.

Una vez en el lugar, efectivos de la Policía Local han solicitado asistencia sanitaria para atender a una mujer adulta que presentaba síntomas de intoxicación por humo, por lo que el 112 ha trasladado el aviso a Emergencias Sanitarias - Sacyl.