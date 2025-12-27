Una mujer intoxicada por monóxido de carbono en una vivienda de Palencia

PALENCIA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 50 años ha resultado intoxicada por inhalación de monóxido de carbono en una vivienda situada en la calle Fernando el Magno de Palencia, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 19.19 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de que una mujer había inhalado humo en una vivienda del número 12 de la mencionada calle al encender una bilbaina de carbón.

El 112 ha trasladado el aviso a Bomberos de Palencia, a Policía Local de Palencia, a Policía Nacional y a Emergencias sanitarias Sacyl que ha enviado recursos para atender a la intoxicada.