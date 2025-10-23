Una mujer queda inconsciente tras ser atropellada por un coche en Cuadros (León)

LEÓN, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha quedado inconsciente tras haber sufrido un atropello por parte de un turismo en el kilómetro 4 de la carretera LE-4514, en la localidad leonesa de Cuadros, según han informado fuentes del centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar pasadas las 20.00 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada del propio conductor del turismo que alertaba del atropello y solicitaba asistencia para una mujer que se encontraba inconsciente.

En base a estos datos, el 112 ha dado aviso del suceso a Emergencias Sanitarias - Sacyl y a la Guardia Civil de tráfico de León.