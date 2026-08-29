Una mujer resulta herida tras colisionar dos turismos en la avenida de Valladolid de Soria

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia - 112 - Archivo

SORIA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 50 años ha resultado herida tras la colisión de dos turismos en la avenida de Valladolid de Soria, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente se ha producido a las 12.43 horas, cuando la Policía Local de Soria ha avisado a la sala de operaciones del 112 y ha solicitado asistencia sanitaria para la mujer herida.

El 112 ha trasladado el aviso a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado personal sanitario al lugar del accidente.