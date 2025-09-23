'Mujeres caracoles', una obra inmersiva y testimonial, llega al Palacio del Conde Luna de León este jueves

Cartel de la obra 'Mujeres caracoles', que se presentará este jueves en el Palacio del Conde Luna de León capital. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación In Género, en colaboración con la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de León, presenta este jueves a las 19.00 horas en el Palacio del Conde Luna 'Mujeres caracoles', una obra de teatro inmersivo y testimonial interpretada por personas que ejercen la prostitución y sobrevivientes de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

La obra, con acceso libre hasta completar aforo, no es simplemente una obra de teatro, sino que representa un espacio de "memoria viva", una apuesta política, una experiencia estética y un acto colectivo de reparación.

Concebida como una obra inmersiva, testimonial y profundamente humana, su origen no se encuentra en una dramaturgia tradicional ni en un texto literario, sino en las vidas reales de quienes la protagonizan, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Desde los márgenes sociales, económicos y culturales emerge una propuesta escénica cargada de verdad, emoción y denuncia. El título de la obra condensa la esencia del proyecto: mujeres que, como los caracoles, caminan por el mundo llevando su casa, su historia, su dolor y su esperanza sobre la espalda. "No tienen un lugar fijo, pero portan consigo un mundo entero".

Migrantes, desplazadas, invisibilizadas, cada una de las protagonistas porta una maleta real o simbólica que contiene heridas, resiliencias, duelos y deseos. La metáfora del caracol es, al mismo tiempo, poética y política: habla de la lentitud obligada, del desplazamiento continuo, de la autoprotección, pero también de la constancia, la memoria y la dignidad de avanzar.

INVITACIÓN A LA ESCUCHA.

En un contexto donde el debate sobre la prostitución y la trata suele estar marcado por la polarización, el simplismo o la instrumentalización, esta obra ofrece un espacio alternativo; un lugar donde no hay respuestas fáciles, pero sí una invitación urgente a la escucha.

"Más allá de los posicionamientos ideológicos, hay vidas concretas, historias de carne y hueso, existencias atravesadas por múltiples violencias estructurales", ha apuntado el Ayuntamiento de León, que ha agregado que 'Mujeres caracoles' no pretende ofrecer una tesis, sino provocar una experiencia: una vivencia escénica que abra preguntas y conmueva, cuestione los prejuicios y active una mirada "más humana, más política y más empática".