Multa de 50.000 euros a una empresa portuguesa ubicada en León al contratar empleados extranjeros sin permiso de trabajo

Imagen de archivo de los Juzgados de León. - EUROPA PRESS

LEÓN 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plaza de lo Social número uno del Tribunal de Instancia de León ha confirmado la sanción de 50.000 euros impuesta por Inspección de Trabajo y Seguridad Social a una empresa portuguesa radicada en Ponferrada (León) por la contratación de trabajadores extranjeros extracomunitarios sin haber obtenido con carácter previo la correspondiente autorización de residencia y trabajo.

La Subdelegación del Gobierno de León impuso una sanción con multa de 50.005 euros tras la realización de una inspección de Trabajo y Seguridad Social a la citada empresa por cinco infracciones muy graves sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (contratación de trabajadores extranjeros extracomunitarios sin haber obtenido con carácter previo la correspondiente autorización de residencia y trabajo).

La empresa, ubicada en el Polígono Industrial de La Llanada, había demandado a la Subdelegación del Gobierno en León para que se declarase no ajustada a derecho la resolución por la que se estableció la sanción de 50.000 euros y se revocase dicha multa.

La presente sentencia del Tribunal de Instancia de León considera ajustada a derecho la resolución de la Subdelegación del Gobierno, por lo que desestima la petición de la empresa y se confirma la sanción inicial. Dicha sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).