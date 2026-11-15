Muñoz defiende una auditoría de vías y sustituir cargos de partido por técnicos tras un nuevo descarrilamiento

Ester Muñoz junto a miembros del PP de Segovia. - EUROPA PRESS

SEGOVIA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso y de campaña a las Elecciones Generales del 29 de noviembre, Esther Muñoz, ha defendido la necesidad de realizar una auditoría de las vías, invertir más y sustituir cargos de partido por técnicos en Renfe y Adif tras un nuevo descarrilamiento, en referencia al de un tren de mercancías en Zarzalejo (Madrid) este domingo.

En una atención a medios en Segovia, Muñoz ha garantizado que estas medidas se llevarán a cabo por parte del PP tras los comicios y ha asegurado que su formación ya pidió en 2024 una auditoría, si bien el entonces ministro de Transportes, Óscar Puente, "respondió con burlas".

La 'popular' ha añadido que una vez Alberto Núñez Feijóo llegue al Gobierno "lo primero" que hará será una "auditoría de cada ministerio", y en este contexto se enfocará en las carreteras e infraestructuras ferroviarias.

Asimismo, ha garantizado que trabajarán para tener unas vías seguras ante el contexto actual en el que ella misma ha padecido el "miedo" como usuaria en trayectos como el de Segovia y Madrid, donde se producen vibraciones y retrasos en el AVE.

Esta situación ferroviaria, se enmarca, según Muñoz, en que "España no funciona" por la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha provocado que "ningún español viva hoy mejor que hace ocho años", un contexto en el que ha señalado también al problema de la vivida o las dificultades de los autónomos.

Frente a ello, ha reivindicado el programa electoral del PP, que entre sus propuestas incluye el compromiso de "realizar, en sus primeros 100 días, una auditoría de los contratos públicos, las cuentas y las empresas públicas", porque, según ha argumentado Muñoz, "la decadencia de la gestión responde a la falta de control sobre los fondos públicos".

Respecto a las encuestas, ha compartido la visión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de que no hay nada ganado y ha recordado que "las encuestas son encuestas, pero no son votos".

En este sentido, ha acusado al Gobierno de instrumentalizar el CIS, el único sondeo en el que, ha dicho, "el PP no es primera fuerza", y ha expresado su convicción de que el PP ganará el 29 de noviembre y Feijoo será presidente.