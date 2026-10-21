Muñoz Machado anuncia que el 30 de octubre se presentará la XXIV edición del diccionario de la RAE

Foto de familia de los asistentes al Patronato de la Fundación Pro Real Academia Española que ha presididio el Rey Felipe VI. - NACHO VALVERDE/EUROPA PRESS

SAN ILDEFONSO (SEGOVIA), 21 (EUROPA PRESS)

El director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, ha anunciado en La Granja de San Ildefonso que la institución presentará el próximo 30 de octubre la vigésimo cuarta edición de su diccionario, obra que "supone siempre un hito en la renovación de los trabajos académicos".

Muñoz Machado ha realizado estas declaraciones con motivo de la reunión anual del Patronato de la Fundación Pro Real Academia Española (PRORRAE), que el Rey Felipe VI ha presidido en el Palacio Real de La Granja de San Ildefonso.

El director ha precisado que el órgano está presidido por el monarca, que su presidente ejecutivo es el gobernador del Banco de España y que él mismo ejerce como vicepresidente ejecutivo.

El responsable de la RAE ha subrayado la importancia de la Fundación para la vida de la institución y ha explicado que la Academia se nutre, desde el punto de vista económico, de las aportaciones del Estado y de las ayudas de empresas, instituciones y comunidades autónomas que colaboran en sus proyectos.

Asimismo, ha explicado que las actividades que la Academia desarrolla a lo largo del año, incluida su colaboración internacional, están subvencionadas por esta fundación, por lo que ha calificado de "esenciales" las aportaciones de los patronos.

En la reunión Muñoz Machado ha recordado que lleva ocho años al frente de la institución y que se han renovado por completo las obras esenciales de la Academia.

Sobre el nuevo diccionario, ha avanzado que se elabora una edición cada 12 o 13 años y que el acto de presentación contará con los Reyes y con los directores de las academias de la lengua española de todo el mundo.

A su juicio, la obra representa "el trabajo colectivo de todos los países hispanohablantes y recoge no solo la lengua de Castilla, sino también las particularidades lingüísticas de cada uno de ellos" aunque ha evitado dar más detalles aunque si ha avanzado tres trabajos que hya ha acabado como son el proyecto Lengua Española e Inteligencia Artificial, la publicación de un avance del Diccionario Histórico, y el 'movimiento a favor del lenguaje claro'.

En este sentido, el presidente de la RAE Ha indicado que la Red Panhispánica de Lenguaje Claro cuenta ya con 650 instituciones ya que una reciente reunión celebrada en La Plata (Argentina), su sumó a los países de habla portuguesa, lo que ha dado lugar a la Red Iberoamericana de Lenguaje Claro.

Esta ampliación, ha afirmado, supone un colectivo cultural de 900 millones de personas.

Preguntado por el nuevo vocabulario que trae la inteligencia artificial, el director de la RAE ha afirmado que que todas las revoluciones aportan "un léxico propio" y que, en este caso, es fundamentalmente inglés, porque quienes inventan las nuevas tecnologías son quienes suelen poner los nombres.

Santiago Muñoz Machado ha indicado que la RAE adapta esos términos de dos maneras, incorporando el extranjerismo en crudo, como ha hecho siempre, o castellanizándolo.

En el marco del Programa de Lenguaje Claro, ha anunciado que se elaborará un glosario de términos de inteligencia artificial en colaboración con alguna de las grandes tecnológicas, glosario que se presentará "muy pronto".

El presidente de la RAE también ha tenido palabras para las comunidades autónomas, cuyos presidentes forman parte del patronato y ha agradecido el apoyo del presidente de la Junta de Castilla y León "desde el primer momento" y se ha referido al Congreso Internacional de la Lengua Española celebrado en Arequipa, que contó con el respaldo del Gobierno autonómico.

El director de la RAE ha puntualizado que con ello no resta importancia a otras comunidades y ha mencionado el caso de La Rioja, que presume de ser la cuna de la lengua y que "ayuda mucho a la institución", y o el de la Comunidad de Madrid, sede de la propia Academia, con la que mantiene "un contacto continuo".