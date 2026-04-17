El Musac acogerá un encuentro con el artista Tito Pérez Mora el próximo día 21

El artista Tito Pérez Mora presentará el próximo día 21 en el Musac la obra '1 y 5 puertas (la mirilla hace la puerta)'. - EUROPA PRESS

LEÓN, 17 (EUROPA PRESS)

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac) acogerá el próximo martes día 21 de abril a las 19.00 horas un encuentro con el artista Tito Pérez Mora, cuyo trabajo explora las cualidades que conforman el sentido más profundo del hogar.

La obra '1 y 5 puertas (la mirilla hace la puerta)' será presentada durante el encuentro y formará parte de la exposición '¿No hay nada como el hogar? Colección Musac' hasta su clausura en febrero de 2027.

La propuesta de Pérez Mora está compuesta por cinco puertas realizadas con cinco materiales diferentes y cuatro de ellas ocupan la pared de la sala, mientras que una quinta se sitúa en horizontal sobre el suelo, por lo que se apropia de un espacio atípico para estos ámbitos liminales y se convierte así en un elemento desconcertante y disruptor.

La participación en la actividad que protagonizará Pérez Mora es gratuita hasta completar el aforo, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Musac.

'¿No hay nada como el hogar? Colección Musac' es una exposición comisariada por Monserrat Pis Marcos que analiza la evolución del concepto de hogar en un momento en el que la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales en España.

A través de una selección de 45 obras de 24 artistas procedentes de la Colección Musac la muestra replantea la idea del hogar como un concepto inestable y polifacético, moldeado por condiciones sociales, expectativas culturales, experiencias emocionales y realidades vitales.

LA OBRA

Las puertas son las barreras humanas por excelencia, límites domésticos que separan y protegen. Franquear sus umbrales implica efectuar transiciones de trascendencia variable entre diferentes fragmentos de la realidad. Las dimensiones de las puertas de Pérez Mora replican la entrada del hogar y estudio del propio artista; cada una sugiere una intimidad que se hace corpórea y que la intervención permite no solo contemplar, sino también oler.

Sus materiales y texturas aluden a distintos aspectos de la vida doméstica. La ceniza habla de calidez, como la cera lo hace de refugio y cuidado; el jabón remite a aromas entrañables mezclados con tareas del hogar, mientras que el plomo sugiere privacidad y aislamiento; el fieltro evoca la piel y la ropa de abrigo.

VÍAS PARA SENTIR Y REFLEXIONAR

Juntas, las puertas ofrecen múltiples vías para sentir y reflexionar sobre la experiencia íntima del hogar, mientras sus mirillas recuerdan sutilmente a los espectadores que permanecen fuera de estos espacios privados, sin ser invitados, y que pueden ser observados sin saberlo.

Tito Pérez Mora (Benidorm, 1977) es artista, arquitecto y educador. Comenzó su carrera como arquitecto, especializándose en el diseño de espacios efímeros, escenografía y proyectos residenciales. Como artista, su trabajo trata temas como la intimidad, el hogar y la vida doméstica, donde la arquitectura sigue estando presente desde enfoques diversos.