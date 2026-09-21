El Musac reunirá ocho décadas de producción artística de Michelangelo Pistoletto desde el 7 de noviembre

Retrato de Michelangelo Pistoletto. - IMAGEN CEDIDA POR ALESSANDRO SARTORI

LEÓN 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac) presentará el próximo día 7 de noviembre Spazio Libero, una exposición que recorrerá ocho décadas de producción artística de Michelangelo Pistoletto (Biella, Italia, 1933), uno de los principales impulsores del movimiento Arte Povera y figura esencial para entender el desarrollo del arte contemporáneo en la segunda mitad del siglo XX.

Será la muestra más amplia del artista en España en el último cuarto de siglo, con medio centenar de obras distribuidas en más de 2.000 metros cuadrados entre las que se encuentran pinturas, instalaciones, escultura, performance, vídeo, así como sus renombrados Quadri specchianti (Cuadros espejantes), en un recorrido que va desde 1957 hasta 2025.

La exposición, que podrá visitarse hasta el 23 de mayo de 2027, mostrará en profundidad las series que Michelangelo Pistoletto ha realizado alrededor del tema del espejo. Es esta idea la que constituye la base de la investigación y el eje vertebrador del proyecto, que incluye asimismo otras series esenciales que permiten generar un contexto más amplio desde el que acceder al universo creativo del artista italiano.

Así, se podrán observar Oggetti in meno (1965-1966), con la que aborda la tridimensionalidad y el objeto de forma complementaria a los espejos; Venere degli stracci (1967) de la obra cumbre del movimiento Povera o la instalación Laberinto (1968), en la que el público participa mientras traza la senda de un camino imposible.

QUADRI SPECCHIANTI

Los Quadri specchianti, que el artista comenzó a realizar a principios de los años sesenta, son piezas realizadas en acero inoxidable pulido que interactúan con el espacio expositivo para reflejarlo y, al mismo tiempo, permiten que el espectador las recree en tiempo real con su propio reflejo.

Pistoletto planteó de este modo una perspectiva abierta que dio la vuelta a la visión renacentista, ya superada por las vanguardias del siglo XX, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Musac.

La muestra, comisariada por el director del Musac, Álvaro Rodríguez Fominaya, permitirá al visitante acceder a los temas que han vertebrado la obra de Pistoletto durante más de ocho décadas: la percepción, el tiempo, la identidad, la relación entre obra de arte, artista y espectador, así como la capacidad del arte para producir cambios culturales y sociales.

Spazio Libero se podrá ver en el Musac, con sede en León capital, hasta el día 23 de mayo de 2027 en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas de martes a domingo.