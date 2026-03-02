El Museo del Bierzo (León) acoge desde este miércoles 'Genias', en memoria y homenaje a mujeres del Siglo de Oro

El Museo del Bierzo (Ponferrada) acoge desde este miércoles la instalación audiovisual 'Genias'. - AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

PONFERRADA (LEÓN), 2 (EUROPA PRESS)

El Museo del Bierzo, en Ponferrada (León), acoge desde este miércoles la instalación audiovisual 'Genias', cedida por el Festival de Teatro Clásico de Almagro y concebida como un espacio de memoria y homenaje a autoras y personajes femeninos del Siglo de Oro interpretado por una veintena de actrices contemporáneas.

La muestra, que estará expuesta en la cripta del Museo del Bierzo entre los días 4 y 22 de marzo, ha sido cedida por el Festival de Teatro Clásico de Almagro, donde se instaló en su última edición, y está comisariada por Irene Pardo, directora de este festival.

'Genias' invita a detenerse en el silencio y a reconocer las voces femeninas que durante siglos quedaron ocultas. Es también un tributo a las actrices de todas las generaciones, un lugar de encuentro donde el público comparte la concentración, la emoción y la presencia de quienes dan vida a estas palabras, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de Ponferrada.

En este espacio los textos del Siglo de Oro dialogan con el presente y encuentran resonancia en el siglo XXI. La instalación reúne un mosaico de 21 autoras y personajes femeninos del Siglo de Oro, de Ana Caro de Mallén o María de Zayas a Sor Juana Inés de la Cruz, interpretados por una veintena de actrices contemporáneas, entre las que se encuentran Adriana Ozores o Nathalie Seseña.

Estas actrices prestan su cuerpo y su voz para reconstruir, desde el presente, una memoria que el tiempo "intentó silenciar", algo que hacen desde la vigencia y no desde la nostalgia.

MUJERES QUE FUERON BORRADAS

Durante siglos la historia del pensamiento y la escena se ha contado con una voz que no siempre incluyó todas las voces. Hubo mujeres que escribieron, imaginaron y pensaron con la misma agudeza con la que fueron borradas. 'Genias' es una invitación a escuchar, a detenerse en lo que no suele tener volumen y a acoger las palabras de las mujeres que hicieron del lenguaje un refugio y una forma de resistencia.

Según la Real Academia Española de la Lengua, la palabra 'genio' se emplea únicamente como nombre masculino en el español general culto, mientras que 'genia' apenas se documenta, únicamente aparece de forma ocasional en registros coloquiales. "Tal vez porque durante siglos no se permitió que existieran mujeres nombradas como genios. O porque no se consideró necesario hacerlo", ha señalado el Ayuntamiento de Ponferrada.

La instalación 'Genias', creada y producida por el Festival de Almagro en colaboración con la Compañía Nacional de Teatro Clásico y patrocinada por el Instituto de las Mujeres, se podrá visitar en el horario habitual de apertura del Museo del Bierzo con entrada libre.