El Museo Casa de Cervantes presenta un ciclo de cine fórum dirigido por el crítico Jorge Praga

VALLADOLID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo Casa de Cervantes de Valladolid celebrará un ciclo de cine fórum entre los meses de febrero, marzo y abril que estará dirigido por el crítico de cine Jorge Praga.

Será él quien elija los títulos que se proyecten, cada uno de ellos plasma en la pantalla "fuerzas profundas y universales, tales como el amor y la muerte, los paisajes imaginarios y los falsos e impostores", detalla el centro de titularidad estatal dependiente del Ministerio de Cultura.

Tras la presentación y proyección, el crítico abrirá el debate para reflexionar en torno a las preguntas que plantean estas historias.

La primera película seleccionada por Jorge Praga es el mediometraje 'Una salida al campo' (1936, Jean Renoir), película de "sensaciones puras", según François Truffaut, un filme que adapta el cuento homónimo de Guy de Maupassant. La sesión tendrá lugar el lunes 23 de febrero a las 19.00 horas, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

'Cristales rotos' (2013, Víctor Erice), es el cortometraje escogido por Jorge Praga para marzo forma parte de la película antológica 'Centro histórico', promovida por el Ayuntamiento de Guimarães al ser declarada la ciudad como capital europea de la cultura en 2012. La proyección forma parte del ciclo 'Paisajes imaginados. Leyendas, cuentos y mitos', para poner el foco en la imaginación colectiva, que trasciende el paisaje tangible para adentrarse en uno imaginado, un territorio simbólico que sigue vivo y actuando en nuestro presente.

La sesión tendrá lugar el lunes 23 de marzo a las 19.00 horas, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

'Fraude' (1973, Orson Welles), de Orson Welles, será la última película elegida por el crítico. La cinta completa el ciclo de actividades de abril 'Falsos e impostores. Los heterodoxos de nuestra cultura', un territorio incierto y a la vez cotidiano, donde lo auténtico y lo apócrifo se miran de frente y la frontera que los separa apenas se percibe.

La sesión tendrá lugar el lunes 20 de abril a las 19.00 horas, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.