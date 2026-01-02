El Museo Casa Lis superó los 150.000 visitantes en 2025, "una de las mejores cifras de la última década". - MUSEO CASA LIS

SALAMANCA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Museo Art Nouveau y Art Déco, Casa Lis, de Salamanca ha recibido durante el año 2025 un total de 154.703 visitantes, lo que supone para la institución "una de las mejores cifras de la década", como han asegurado desde el espacio museístico y un hito que la acerca "a los cuatro millones de visitantes desde su apertura en 1995, con la cifra exacta de 3.871.406 visitantes desde entonces", han añadido.

Por otro lado, la venta de entradas en 2025 ha supuesto para la Casa Lis un total de 536.776 euros, un 5,5 por ciento más que el año anterior. En cuanto a la procedencia de los visitantes, tal y como ha señalado el museo en un comunicado recogido por Europa Press, la cifra de salmantinos que se han acercado en 2025 ha ascendido a 14.960, un 9.7 por ciento del total de visitantes.

Los turistas de otras provincias españolas han sido 66.669, el 43,1 por ciento del conjunto del año. Por su parte, el turismo exterior, cuya cifra ha ascendido a 73.074 visitantes procedentes de hasta 120 países diferentes, ha supuesto el 47,2 por ciento del total. Entre los países más destacados en cuanto a la procedencia han sido Estados Unidos (14.597); Francia (12.632); Portugal (9.063); Italia (7.750); Reino Unido (7.166); Alemania (3.182); Países Bajos (2.902); Brasil (1.698) y México (1.494), como han subrayado desde el museo salmantino.

En el caso del turismo interior, ha destacado el volumen de madrileños que han visitado la Casa Lis (18.939 visitantes, lo que supone un 12,24 por ciento del total), así como turistas de todas las provincias de Castilla y León (22.270 castellanos y leoneses se han acercado a la Casa Lis este año, el 14,39 por ciento del total).

Sin duda, como han apuntado desde el museo de Salamanca, entre los factores que han contribuido a la captación de visitantes de la Casa Lis se encuentra "la realización de numerosas actividades culturales y eventos como el ciclo 'Las Noches de Lis' con conciertos y entrada nocturna al museo, presentaciones de libros, conferencias y la exhibición de muestras temporales".

Entre las muestras temporales, desde la Casa Lis han destacado 'Lis... un viaje en el tiempo', iniciada en el verano de 2023 y clausurada en abril de 2024, y 'Danzantes. Mitos y Leyendas', inaugurada el 11 de abril y clausurada el 9 de diciembre de 2025. A ellas se ha sumado 'Autómatas. De la Cuerda al Código', exposición inaugurada el 22 de diciembre de 2025 con la combinación de una visita tradicional y una experiencia digital para el público que así lo escoja.