El Museo de la Ciencia celebra mañana la final del III Concurso de Tapas 'Con un toque de saber'

VALLADOLID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Ciencia de Valladolid- Fundación Municipal de Cultura celebra mañana sábado, 22 de noviembre, la final del III Concurso de Tapas para familias 'Con un toque de saber', un certamen que en esta ocasión "retaba a los participantes a elaborar platos relacionados con el agua en todas sus manifestaciones".

De esta forma, y desde las 10.30 horas, las cuatro familias finalistas elaborarán sus propuestas in situ en el laboratorio del Museo ante un jurado formado por: David Miranda (bar 'Las Kubas'), Víctor Vaquero (restaurante 'Vables') y Sara Negro (Bar 'London'), profesionales designados por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid (APEHVA) y ganadores del IV Concurso de Tapas por Barrios Ciudad de Valladolid 'Valladolid Tapas Walk 2025'; y Beatriz Gutiérrez Alberca, por parte del Museo de la Ciencia.

Tras la presentación y explicación de las tapas, los miembros del jurado se reunirán para valorar la originalidad de las mismas y su relación con el tema propuesto, así como su diseño visual, sabor y textura, detalla el comunicado remitido a Europa Press.

A las 12.00 horas, se anunciarán en el Auditorio del Museo, en un acto abierto al público, el nombre de los ganadores del certamen. La familia que consiga el primer premio obtendrá una tarjeta regalo por valor de 500 euros; mientras que la segunda mejor tapa recibirá una mención especial que consistirá en un carné de familia amiga del Museo de la Ciencia y un lote de publicaciones de la institución.