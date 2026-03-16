Museo de la Ciencia organiza la charla 'eclipses: cuando la tierra, la luna y el sol juegan al tres en raya'

VALLADOLID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Ciencia de Valladolid- Fundación Municipal de Cultura organiza este martes, 17 de marzo, a las 19.00 horas, la charla 'Eclipses: cuando la Tierra, La Luna y el Sol juegan al tres en raya'.

Se trata de la tercera de las conferencias del XVI ciclo 'Increíble pero falso', una iniciativa desarrollada con la colaboración del Centro Buendía de la Universidad de Valladolid, señala el centro a través de un comunicado.

Los fenómenos astronómicos inesperados han causado siempre "una profunda inquietud a lo largo de la historia, normalmente asociados a malos augurios". "Y de todo lo que ocurre en el cielo, probablemente los eclipses totales de Sol son los fenómenos más impresionantes y llamativos", apunta la información.

En esta charla, el astrofísico y divulgador científico especializado en planetarios Fernando Jáuregui Sora hablará sobre los mitos que rodean a estas desapariciones temporales del Sol y de las consecuencias que, en algunos casos, sufrieron quienes los vivieron.

Además, el ponente hablará del próximo eclipse total de Sol que será visible desde Valladolid en el atardecer del 12 de agosto de este año y de la extraordinaria tríada de eclipses que tendrá lugar en nuestro país durante los años 2026, 2027 y 2028. Esta conferencia se celebrará en el Auditorio del Museo y la entrada es gratuita hasta completar aforo.