El Museo de la Ciencia organiza este martes una jornada sobre salud mental y comunicación interpersonal

VALLADOLID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Ciencia de Valladolid - Fundación Municipal de Cultura organiza mañana, martes 11 de noviembre, a las 19.00 horas, la charla 'Salud mental, habilidades sociales y estilos comunicativos'.

Una conferencia, incluida en el XI ciclo 'A tu salud', impartida por la coordinadora del Grupo de Investigación Reconocido (GIR) Psicología, Salud y Neuroeducación de la Universidad de Valladolid, María Jesús Irurtia Muñiz.

Esta ponencia reflexionará sobre la relación entre la salud mental y la comunicación interpersonal, partiendo de la idea de que el bienestar psicológico no es sólo la ausencia de enfermedad, sino un equilibrio emocional, cognitivo y social que se construye a través del contacto con los demás, explica el centro a través de un comunicado.

Para ello, la especialista analizará las habilidades sociales y sus componentes como recursos esenciales para mantener vínculos saludables, fortalecer la autoestima y prevenir el malestar emocional.

También, Irurtia Muñiz examinará los distintos estilos comunicativos y su impacto en el bienestar y explicará la importancia de la coherencia entre el lenguaje verbal y no verbal, y de una comunicación emocionalmente consciente que permita expresar, escuchar y resolver sin dañar.

El encuentro terminará con la presentación de diferentes estrategias prácticas para fomentar relaciones más saludables basadas en la escucha activa, la validación emocional y la claridad expresiva.

La entrada a esta charla, que tendrá lugar en el Auditorio del Museo, es gratuita hasta completar aforo.