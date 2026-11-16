El Museo de la Ciencia de Valladolid acogerá este martes una charla del CSIC sobre la vida social de las bacterias - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Ciencia - Fundación Municipal de Cultura acogerá mañana, martes 17 de noviembre, a las 19.00 horas la charla 'La vida social de las bacterias' a cargo del investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Manuel Espinosa Urgel.

La conferencia está incluida en el ciclo '¿Qué sabemos de...?' del CSIC y correrá a cargo de este investigador científico en la Estación Experimental del Zaidín (Granada), según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

En la cita, se explicará que, aunque tradicionalmente han sido vistas como seres unicelulares relativamente simples, las bacterias pueden formar comunidades complejas y transmitir información mediante señales químicas.

Además, esas interrelaciones afectan a la salud, la vida diaria y el funcionamiento de los ecosistemas, lo que también se abordará en esta charla en la que los asistentes descubrirán las estrategias que emplean estas para colonizar los ambientes más diversos.

Espinosa Urgel, encargado de la conferencia, es investigador científico en la Estación Experimental del Zaidín, donde además coordina la Unidad de Cultura Científica. Su investigación se centra en el estudio de la vida multicelular de bacterias beneficiosas para las plantas, y el análisis de los mecanismos de regulación y señalización que determinan las interacciones bacteria-bacteria y bacteria-planta.

Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, es autor de más de 90 publicaciones, ha dirigido numerosos proyectos de investigación y es miembro de comités editoriales de varias revistas científicas internacionales.

Ha participado en actividades de formación a distintos niveles, incluyendo la dirección de diez tesis doctorales y una docena de trabajos fin de máster.

Además de su actividad investigadora, ha liderado y participado en varios proyectos de divulgación, educación científica y ciencia inclusiva.