El Museo de la Ciencia de Valladolid celebrará este viernes la Noche de los Investigadores con actividades gratuitas

VALLADOLID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Ciencia de Valladolid - Fundación Municipal de Cultura se sumará este viernes, 25 de septiembre, a la celebración de la Noche Europea de los Investigadores mediante la organización de un programa de actividades gratuitas diseñadas para acercar la ciencia y la labor científica al público general.

La programación incluye propuestas dirigidas a distintas edades que abarcan talleres, espectáculos participativos, exposiciones e itinerarios guiados, señala el centro a través de un comunicado.

Entre las iniciativas que requieren la recogida previa de entradas figuran la yincana 'El secreto de las profundidades', enfocada en el descubrimiento de las microalgas; el taller 'Eclipsados por la Química', con experimentos en directo a cargo de docentes de la Universidad de Valladolid y miembros de la Real Sociedad Española de Química; así como las visitas guiadas 'Voyager.

Venimos de las estrellas, volvemos a ellas' y 'Malditas matemáticas... ¿o no?', organizada junto a la Asociación Castellano y Leonesa de Educación Matemática.

Asimismo, la jornada ofrecerá actividades de acceso libre hasta completar el aforo disponible. Entre estas opciones se encuentran una feria científica con experimentos de física desarrollados por la Asociación Physics League, la proyección del documental 'Timelapse del eclipse total de Sol' centrado en el evento astronómico del año 2026, y las exposiciones 'STROM. Astronomía inclusiva' y 'El electrodoméstico más antiguo del Sistema Solar', la cual reúne cerca de 200 planchas históricas.

La oferta se completará a las 20.00 horas en el Auditorio del Museo con la representación del espectáculo 'Clowntifics. La Ciencia más payasa', a cargo de Big Van Ciencia y dirigido a niños a partir de cinco años.

Las entradas para los pases con plazas limitadas y para el espectáculo teatral se podrán retirar en las instalaciones del museo a partir de las 15.00 horas del jueves 24 de septiembre, con un límite máximo de pases por adulto, de acuerdo con la normativa del centro que exige que los menores acudan acompañados.