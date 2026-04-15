La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, presenta una maqueta a tamaño real de una de las sondas espaciales Voyager en el Museo de la Ciencia de Valladolid - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Ciencia de Valladolid expone una maqueta a tamaño real de una de las sondas espaciales Voyager, creada por el Aula de Armilla en Granada, con el objetivo de rendir homenaje a las misiones lanzadas por la NASA en 1977 y que ya están a 25.000 millones de kilómetros de la Tierra.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha sido la encargada de presentar este miércoles esta muestra durante un acto en el que ha estado acompañada por los creadores del proyecto y miembros del Aula de Astronomía de Armilla en Granada, José Salvador Moral Soriano y Antonio Molina Morillas.

Las sondas Voyager son una ambiciosa misión de exploración de los planetas exteriores del Sistema Solar que hicieron comprender que aquellos lejanos mundos, poco más pequeños que puntos en los telescopios, eran en realidad mucho más fascinantes, complejos y sorprendentes de lo que nadie hubiese imaginado en aquellos momentos, según se ha puesto de manifiesto durante la presentación de la maqueta.

Casi 50 años después del lanzamiento, y tras haber traspasado la heliosfera, suministran información acerca de sus descubrimientos en el medio interestelar.

La réplica expuesta, elaborada con el asesoramiento de Pedro León, uno de los mayores expertos en aeronáutica de España, pesa 120 kilos y mide aproximadamente siete metros de ancho por tres de alto.

Además, ha sido construida, en su mayor parte, con materiales reciclados como madera, plástico, PVC o polipropileno y permanecerá expuesta en el vestíbulo del Museo, espacio de acceso gratuito, hasta septiembre de 2026.

Además, junto a ella, se podrán contemplar nueve grandes paneles informativos con detalles sobre la misión, sus descubrimientos y su impacto científico.

PROGRAMA DE PLANETARIO

Esta iniciativa se suma al programa de Planetario de producción propia 'Voyager: mensaje en una botella', y a la réplica del célebre disco de oro, expuesta también en el vestíbulo del Museo.

Por un lado, el programa relata el viaje de las Voyager por los diferentes planetas del Sistema Solar y sus descubrimientos; mientras que la reproducción del disco revela el singular mensaje que ambas naves transportaban y que pretendía ser una carta de presentación de la humanidad ante un poco probable encuentro con civilizaciones alienígenas.

Tras el acto de presentación, alrededor de 200 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) han asistido en el Auditorio del Museo a la charla 'Sondas Voyager. El viaje más largo de la historia'.

Una conferencia en la que Pedro León, autor del libro 'Viajes interestelares, historia de las sondas Voyager', ha repasado la apasionante historia de las sondas Voyager, las naves más míticas de la exploración espacial.

Un viaje que según el experto "se consideraba imposible, y que mostró el aspecto de los planetas gigantes, sus anillos y sus lunas, para finalmente salir del Sistema Solar".