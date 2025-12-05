El Museo de la Ciencia de Valladolid organiza desde el lunes visitas guiadas a la exposición 'Astronautas'

VALLADOLID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Ciencia de Valladolid amplía sus horarios durante el puente de la Constitución y organiza desde el próximo lunes, día 8 de diciembre, visitas guiadas a la exposición 'Astronautas', que reúne más de 200 objetos para abordar la exploración del espacio de forma amena y rigurosa.

De esta forma, el centro museístico permanecerá abierto el sábado 6 y el domingo 7 de diciembre de 10.00 a 19.00 horas y el lunes 8 de diciembre, de 10.00 a 15.00 horas.

'Astronautas' es una actividad en la que una monitora dará vida a la responsable de una plataforma de lanzamiento espacial para mostrar, de forma interactiva, los secretos de esta exposición.

Esta visita se repetirá los domingos 14, 21 y 28 de diciembre de 2025 y 4, 11, 18 y 25 de enero de 2026 y la actividad no requiere inscripción previa, sino que los interesados deberán apuntarse el mismo día en la recepción del Museo, por orden de llegada y hasta completar aforo.

Las visitas guiadas están destinadas a público familiar y la asistencia a las mismas no tendrá coste añadido sobre el precio a la entrada al Museo.

A través de diferentes ámbitos, la muestra descubre cómo se desarrolla la vida en el espacio, aborda la llegada del hombre a la Luna, hito en el que España colaboró desde la estación de la NASA situada en Fresnedillas de Oliva (Madrid) y recuerda a algunos científicos españoles vinculados a la aventura espacial como Emilio Herrera, autor de la escafandra estratosférica diseñada en 1935.

El recorrido incluye también el espacio 'Cajal y la Nasa' que explica la misión Neurolab, un proyecto lanzado por la NASA en 1998 destinado a estudiar los efectos de la ingravidez en el sistema nervioso; y la sección 'Mujeres astronautas', que enumera algunas figuras femeninas que han hecho historia en el espacio.