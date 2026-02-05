El Museo de la Ciencia de Valladolid proyectará en su Planetario 'Biosfera oscura', sobre la vida más allá de la Tierra

Archivo - Museo de la Ciencia de Valladolid - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Ciencia de Valladolid proyectará en su Planetario 'Biosfera oscura', dirigido por el geólogo, naturalista y cineasta Javier Bollaín y desarrollado con el asesoramiento científico del microbiólogo español Ricardo Amils, que aborda si hay vida más allá de la Tierra.

El responsable del Planetario del Museo de la Ciencia, Luis Fernández San Juan, ha presentado este nuevo programa 'Biosfera oscura', primera proyección española en recibir el Premio a la Mejor Película en el Fulldome Festival 2024 de Brno.

Esta película ha sido dirigida por el geólogo, naturalista y cineasta Javier Bollaín y ha contado con el asesoramiento científico del microbiólogo español Ricardo Amils, quienes han estado presentes en la inauguración del programa en Valladolid. Además, el acto ha contado con la asistencia de alumnos y alumnas de los institutos IES Parquesol y Antonio Tovar, quienes han acudido con su equipo de radio 'Estación Tovar'.

A través de imágenes inmersivas, 'Biosfera oscura' invita a los espectadores a descubrir un mundo oculto bajo nuestros pies, en las profundidades de la corteza terrestre, donde existen microorganismos capaces sobrevivir y desarrollarse en condiciones extremas, sin luz, sin aire y casi sin agua. Especies extremófilas recién descubiertas que podrían habitar otros mundos.

El programa, dirigido a público a partir de doce años, desafía cuanto creíamos saber y nos lleva a replantearnos no sólo el origen y evolución de la vida en la Tierra, sino su posible existencia por todo el Universo. Un apasionante viaje desde el interior de nuestro planeta, partiendo del entorno del Dallol y el río Tinto, hasta los confines de la Vía Láctea, en busca de respuestas a la gran pregunta "¿hay vida más allá de la Tierra?", han informado a Europa Press fuentes del Museo.

DIRIGIDO A PLANETARIOS

'Biosfera oscura' ha sido desarrollada en formato fulldome por Render Área, el estudio español cofundado por Javier Bollaín y convertido en referencia mundial en el selecto circuito de películas para Planetarios.

El programa es fruto de dos años de intenso trabajo y destaca por su formidable guión, calidad de las imágenes y una estupenda banda sonora creada por el compositor granadino Sergio de la Fuente.

Este programa estará incluido en la cartelera del Planetario a partir del 6 de febrero de martes a viernes a las 10.30 horas; sábados a las 17.00 y domingos a las 11.45 horas. Además, también estará disponible, bajo reserva, su versión en inglés cuya narración corre a cargo del conocido actor Viggo Mortensen.