Museo de la Evolución muestra en Burgos la producción más destacada de la Real Fábrica de Tapices desde finales del XIX

Santonja C), el presidente de la Diputación de Burgos, la viceconsejera de Acción Cultural o los comisarios de la muestra en la foto de familia de presentación de la exposición de tapices en el MEH. - JCYL

BURGOS 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Evolución Humana albergara hasta febrero de 2026, una gran exposición sobre la producción más destacada de la Real Fábrica de Tapices. Desde finales del siglo XIX.

Lleva por título 'Real Fábrica de Tapices. Obra moderna y contemporánea' y se podrá visitar de forma gratuita en la sala de exposiciones temporales de la planta -1 del MEH.

En la presentación han estado los dos comisarios de la muestra, Juan Luis Arsuaga, director científico del MEH y el historiador René Payo, además de consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, junto con el director de la Real Fábrica de Tapices, Alejandro Klecker, que han presentado la nueva exposición temporal.

Así, Gonzalo Santonja ha señalado que el MEH, dedicado a la evolución de la especie, alberga una exposición que "también explica la evolución de la sociedad, ya que hay constancia de la fabricación y empleo de tapices en periodos muy antiguos de la Historia".

En este sentido, el consejero ha destacado que "esta exposición quiere homenajear la labor de la real Fábrica de Tapices, señera institución que cuenta con más de trescientos años de actividad y que ha sabido, en cada época, adaptarse a las modas y estilos imperantes".

PIEZAS EXPUESTAS POR PRIMERA VEZ.

La exposición reúne la producción de esta institución desde finales del XIX hasta la actualidad, con diseños de los más importantes artistas contemporáneos y con una cuidada selección de obras, mostradas, muchas de ellas por primera vez al público, y destaca la producción de finales del siglo XIX, como momento del resurgimiento del arte del tapiz, para terminar, mostrando la producción llevada a cabo en el primer cuarto del siglo XXI, con algunas de las más recientes creaciones.

Se trata de una muestra "inédita" sobre la producción de alfombras de nudo español y nudo turco, con una colección de textiles que se han recogido de clientes, instituciones públicas y privadas y fondos propios.

Así, se van a poder admirar, además, cartones para tapiz y bocetos de alfombra y parte de la destacada obra gráfica perteneciente al Archivo Histórico de Real Fábrica de Tapices, además de un amplio conjunto de tapices y alfombras, que representan las tradicionales y reconocidas creaciones textiles de la manufactura madrileña.

También se muestra el instrumental histórico tradicional utilizado en los diversos procesos de creación.

FRANCISCO DE GOYA.

La exposición hace un recorrido también por artistas del más alto nivel que desarrollaron parte su actividad para esta institución, como un importante grupo de jóvenes pintores que imprimieron su personal huella a los diseños de cartones para tapices, a los que dotarons de nuevos modelos, como ocurre en el caso de Francisco de Goya.

Junto a ello, hay ejemplos de la obra de destacados artistas contemporáneos entre los que destaca el húngaro József Domján, reconocido a nivel mundial. Las imágenes de sus obras están enraizadas en el arte popular de Hungría y, representan animales reales y fantásticos, motivos florales o figurativos.

Domján fue galardonado en China con el reconocimiento de Maestro de la Xilografía en Color, título que se otorga cada 100 años como el honor más grande de arte en el país, debido al estudio de sus técnicas tradicionales. Pese a ser una de las principales figuras del arte del siglo XX en su país, su obra es más conocida en América, donde se encuentra expuesta en museos como el de Arte Metropolitano de Nueva York, Boston, Chicago, San Francisco, y también en Europa en el museo Victoria & Albert y la Galería Tate Modern de Londres, en galerías de Hungría o en Japón.

En el Archivo Histórico de Real Fábrica de Tapices se conservan numerosos bocetos originales, junto a las obras de otros reconocidos artistas contemporáneos como Manuel Valdés, Alfonso Albacete, Keiko Mataki o Alberto Corazón, entre otros artistas que han querido desarrollar colaboraciones con la fábrica en las últimas décadas.

Como también diseñadores de la talla de Agatha Ruiz de la Prada o Felipao, quienes han querido llevar algunos de sus más reconocidos diseños al textil, en forma de coloridas y vibrantes alfombras.

Además, se exponen diversos cartones para tapiz, que constituyen composiciones únicas que se elaboran exclusivamente para el proceso de creación del tapiz.