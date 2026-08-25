El Museo de la Minería de CyL presenta este viernes 'Entre espigas de centeno', la primera novela de María Ordóñez - MUSEO DE LA MINERÍA

LEÓN, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, con sede en Sabero (León), retoma su ciclo 'Escritores en la Ferrería' este viernes día 28 de agosto a las 19.00 horas con la presentación del libro 'Entre espigas de centeno', de la escritora María Ordóñez.

'Escritores en la Ferrería' es un programa que se desarrolla a lo largo del año con el objetivo de acercar a autores y lectores, en un entorno tan literario como la nave de forja y laminado de la Ferrería de San Blas.

En esta ocasión la autora invitada es María Ordóñez, leonesa de nacimiento en cuenca minera y descendiente de mineros. Residente actualmente en A Coruña, Maria es licenciada en Derecho y cuenta con dos másteres, en Abogacía y en Fiscalidad y Tributación.

Su pasión por la literatura y la cultura en general la llevó a encargarse de la sección literaria de un periódico digital, hoy desaparecido y a ejercer como redactora de cultura en El Correo Gallego durante un tiempo.

La obra se ambienta en León, que en la antigua división territorial de 1833 comprendía las provincias de León, Zamora y Salamanca, aunque se sitúa perceptiblemente en nuestra tierra, y relata las vicisitudes de dos familias a lo largo del siglo XX.

El propósito de la novela es preservar la memoria, recrear el modo de vida de nuestros abuelos y bisabuelos, que salieron adelante en condiciones muy adversas y en un país muy diferente del actual.

La historia habla de las labores del campo y del trabajo de los mineros, aunque también de los vínculos y rencillas familiares, de las fiestas populares y religiosas, y de las tradiciones.

La presentación de esta obra tendrá lugar el viernes 28 de agosto a las 19.00 horas, con entrada libre, previa inscripción en el museo, y contará con la intervención dela profesora Ana María Gómez y el acompañamiento musical de María Jesús Díez, de la Coral Valdesabero.