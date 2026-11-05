El Museo Nacional de Escultura reúne en Valladolid seis obras de 'Los Ribalta', "creadores" del Barroco Valenciano

El Museo Nacional de Escultura reúne en Valladolid seis obras de los 'Los Ribalta', "creadores" del Barroco Valenciano . - EUROPA PRESS

VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional de Escultura, ubicado en la ciudad de Valladolid, acoge la exposición pictórica 'Los Ribalta', una muestra que reúne seis obras de los "creadores" de la escuela valenciana del barroco, Francisco Ribalta y su hijo Juan, en colaboración con el "hermano" Museo de Bellas Artes de Valencia (Muvab).

Así lo ha traslado este jueves el director del Muvab y comisario de la exposición, Pablo González Tornel, acompañado por el director de Museo Nacional de Escultura, Alejandro Nuevo Gómez, quienes han subrayado la "importancia" de la colaboración entre los museos y que se podrá visitar, en la Sala 19 del Colegio Gregorio, hasta el 7 de febrero, de martes a sábado de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a las 19.30 horas, y los domingos y festivos en horario de mañana.

Precisamente, Alejandro Nuevo ha calificado de "significativo" el que la muestra se ubique en esta sala "porque da buena cuenta del momento de las relaciones nacionales e internacionales que teje desde el Museo Nacional de Escultura".

Por su parte, González ha puesto en valor a los autores, que "coincidieron" en el tiempo "con el momento de mayor esplendor de Valladolid", cuando Felipe II situó en la ciudad su corte. "De hecho, son pintores que surgen de la misma matriz cortesana de la que surgió la pintura castellana del siglo XVII", ha añadido.

Sobre la trayectoria de Francisco Ribalta, González ha recordado que se formó en el Escorial y lo hizo "en el entorno de Navarrete 'El Mudo' y de los pintores que están alrededor del monarca" vallisoletano.

Por otra parte, de su hijo Juan Ribalta, ha destacado que, a pesar de ser dos generaciones distintas, los dos fallecen en el mismo año, en el 1628 por una epidemia que asoló en Valencia y, así, dejaron "huérfana la escuela pictórica valenciana".

En este marco, en la Sala 19, se encuentran expuestas tres pinturas "reconocidas" de Francisco Ribalta en las que se muestra el "origen del naturalismo valenciano", así como "las bases en la pintura renacentista del siglo XVI" con obras como 'La vida de la madre de San Eloy', inspirada en la pincelada de Juan de Juanes.

COLECCIÓN "SIGNIFICATIVA"

Entre la "cuidada" selección procedente del Muvab se forma parte, además, 'El Encuentro del Nazareno con la Virgen', junto al 'Calvario', la 'Santa cena' y 'San Pablo' de Juan Ribalta.

Para distinguir los cuadros de padre e hijo, el experto en el Renacimiento ha señalado que la técnica de Francisco Ribalta se basa en una "pincelada más nerviosa y que a veces parece como que golpea", un naturalismo "más rudo, con una pincelada más empastada, más fiel a la realidad".

En cambio, el sucesor Juan Ribalta, quien tenía "conocimiento" de las corrientes europeas de pintura de principios del XVII, se acercó más a "caravagismo", "con un claro oscuro mucho más acentuado, con un manejo de la luz que es completamente teatral y con unos acabados mucho más nacarados, más pulidos, con una pincelada mucho más fina".

Asimismo, el comisario ha manifestado que la relevancia de los Ribalta no impactó solamente en el ámbito valenciano, sino también en el español y en la pintura barroca mediterránea. "Tienen aportaciones significativas que hablan mucho de lo que estaba pasando en España en el siglo XVII con el oficio del pintor", ha especificado.

También de Juan Ribalta ha aseverado que fue pintor que se mostró desde el principio "orgullosísimo" de su obra y un "pintor docto", ya que tuvo su propia trayectoria en la escritura y se codeó con los "literatos" como Guillén de Castro y Gaspar Aguilar.

Finalmente, el comisario ha señalado que "debido a la pobreza en escultura que tienen los museos estatales de Valencia y la comunidad de Valencia", ya que es un territorio que "sufrió más durante la Guerra Civil", reunir seis obras de los "creadores" de la escuela valenciana del barroco es "muy significante".