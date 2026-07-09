El Museo del Prado lleva 15 réplicas de sus obras más conocidas a la capital y trece localidades de Zamora

La réplica de 'Las hilanderas', de Velázquez, expuesta en Villaderciervos. - EMILIO FRAILE - MUSEO DEL PRADO

ZAMORA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Prado lleva un total de 15 réplicas de sus obras más conocidas a trece localidades de las comarcas de Sanabria y La Carballeda y Zamora capital en el marco de la iniciativa 'En un lugar que renace' con la que pretende "acercar el arte a un territorio de incalculable valor ambiental".

Esta exposición se ha presentado este jueves, 9 de julio, en un acto en la capital zamorana en el que han participado el presidente del Real Patronato del Museo Nacional del Prado, Javier Solana; el director de Comunicación y Asuntos Corporativos del Prado, Carlos Chaguaceda, y el presidente de la Diputación Provincial, Javier Faúndez, cuya institución colabora con el proyecto.

El objetivo de la iniciativa es "devolver la mirada a unos paisajes naturales que, aunque el año pasado se vieron afectados por los incendios, conservan su inconfundible belleza", han destacado los responsables del museo.

'En un lugar que renace' sirve así para dar continuidad a anteriores proyectos llevados a cabo por el Prado parar "intentar dar un sentido diferente a sus obras maestras, al sacarlas de sus salas y hacerlas convivir con los ciudadanos".

En colaboración con la Diputación de Zamora, el Museo aspira llevar el arte más allá de sus muros con este proyecto que "adquiere un significado especialmente profundo" al desplegarse en municipios de un territorio afectado por los incendios y que es el que más superficie arrasada tiene en España desde que hay registros.

Pese a ello, se trata de un territorio que "conserva una belleza sobrecogedora y un gran potencial para su recuperación", han subrayado los representantes del Prado, que han elegido los paisajes zamoranos para recrear la pinacoteca.

Las reproducciones, en tamaño real y con sus marcos y cartelas explicativas, invitan a vivir una experiencia de museo al aire libre, con lo que se busca "despertar el asombro y la curiosidad de todos".

En concreto, las réplicas se han instalado en un total de catorce localidades. En Zamora ciudad, como centro desde donde se explica la iniciativa y se invita a conocerla, se ha instalado 'Lucha de San Jorge y el dragón', de Rubens, mientras en Hermisende la protagonista es 'La Anunciación', de Fra Angelico, y en Lubián, se exhibe 'Cardenal', de Rafael.

Asimismo, en Ribadelago se expone 'El quitasol', de Goya; en San Martín de Castañeda, 'El sueño de Jacob', de Ribera; en Galende, 'Autorretrato', de Durero; en Trefacio, 'Bodegón con flores, copa de plata dorada, almendras, frutos secos, dulces, panecillos, vino y jarra de peltre', de Clara Peeters; en El Puente de Sanabria, 'La rendición de Breda', de Velázquez; en Puebla de Sanabria, 'El caballero de la mano en el pecho', del Greco, y 'Carlos V a caballo en la batalla de Mülhberg', de Tiziano, y en Otero de Sanabria, 'Santa Isabel de Portugal', de Zurbarán.

Asturianos acoge la réplica de 'La maja vestida', de Goya' y Mombuey, 'Santa Cruz de los Cuérragos', mientras en Villardeciervos se pueden contemplar 'Venus y Adonis', de Veronés; 'Felipe II', de Sofonisba Anguissola, y 'Las hilanderas', de Velázquez, respectivamente.

En este contexto, el presidente del Real Patronato del Museo Nacional del Prado ha reivindicado el "cariñoso gesto" del Prado, el museo "más importante de Europa", con una provincia que ha sufrido "con crudeza" el impacto de los incendios.

"Se trata de que el Museo no esté presente solamente en Madrid, sino también en los lugares más interesantes de España", ha zanjado Solana.