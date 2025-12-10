El Museo de los Pueblos Leoneses acoge este viernes la presentación del disco de música popular maragata 'Dama hermosa'

Portada del disco 'Dama hermosa', que recoge y actualiza parte del repertorio de canción popular maragata (León). - DIPUTACIÓN DE LEÓN

El Museo de los Pueblos Leoneses, con sede en Mansilla de las Mulas, acogerá este viernes a las 19.00 horas un concierto a cargo del grupo Sirma con motivo de la presentación de 'Dama hermosa', nuevo disco que recoge y actualiza parte del extenso repertorio de canción popular maragata, con catorce temas recogidos de la tradición de una comarca especialmente rica en lo que a música, baile y rituales etnográficos se refiere.

El disco ha sido editado directamente por el Instituto Leonés de Cultura (ILC), pasando por tanto a formar parte del extenso catálogo de publicaciones de este organismo autónomo de la Diputación Provincial.

El proyecto es obra de María José Cordero, intérprete, docente, escritora, compositora e investigadora y toma su título de una canción maragata casi desconocida en la actualidad, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Según ha explicado Cordero, desde el año 1968 no hay constancia de que se haya efectuado ninguna grabación monográfica sobre la música maragata, tan solo canciones puntuales a cargo de diferentes grupos de música folk y el resultado de esta ausencia es que los jóvenes conocen cada vez menos los cantos de sus antepasados, todo un "tesoro patrimonial" que necesita "ponerse al día" para que las nuevas generaciones de maragatos en particular, y de leoneses en general, "los valoren, los hagan suyos y los canten".

Hace ya más de dos décadas que la Diputación Provincial encargó a dos grandes musicólogos, Ángel Barja y Miguel Manzano, un pormenorizado estudio y recopilación musical de toda la provincia; este último, ante el prematuro fallecimiento del primero, emprendió un loable trabajo de investigación a lo largo y ancho de nuestras comarcas.

Resultado de esa labor fueron los tomos de un 'Cancionero leonés', enormemente valioso, del que María José Cordero ha extraído parte de los temas del disco. "El objetivo de 'Dama hermosa' no consiste solo en la grabación del cedé, puesto que, de manera previa, se ha realizado un trabajo de recopilación e investigación de campo, además de composición, adecuación y puesta al día del material seleccionado", ha apuntado Cordero.

'FUENTE PRIMARIA'

La creadora de la obra, profesional nacida en la ciudad de La Habana aunque con sólidas raíces maragatas y afincada en Ponferrada desde hace muchos años, también ha detallado que seleccionó catorce temas, algunos extraídos del 'Cancionero leonés' y otros procedentes de distintos informantes, de una 'fuente primaria', las personas que todavía conocen, por edad, canciones tradicionales maragatas, algunas de ellas ya desaparecidas.

María José Cordero ha sido directora y profesora del Conservatorio Cristóbal Halftter de Ponferrada y pertenece al grupo de música sefardí y tradicional Sirma, con el que ha emprendido numerosos proyectos culturales y ofrecido conciertos por España, Portugal, Inglaterra, Cuba, India e Israel.

En el concierto de este viernes, de acceso gratuito y que servirá para abrir los eventos de carácter navideño en el Museo de los Pueblos, la compositora estará acompañada por Neuman Núñez (viola), Fidel Corral (laúd), Juan José Collado (guitarra) y Pepo Nieto (percusiones).

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA ETNOGRÁFICA

Por otro lado, y de manera previa al concierto de Sirma, el Museo de los Pueblos Leoneses inaugurará este viernes a las 18.00 horas la exposición 'Paisajes humanos', obra de Pascual Marín Marina, fotógrafo soriano afincado en la capital leonesa.

Se trata de una muestra que este artesano de la imagen ya exhibió en el V Festival de Indumentaria Tradicional de Zamora y que incluye fotografías en gran formato de sus últimos 25 años de trayectoria.

'Paisajes humanos' incorpora, en concreto, imágenes de tres series: 'Memoria' (2006-2025), un recorrido por las tradiciones de localidades leonesas como Pobladura de Pelayo García, Quintana de Fuseros y Llamas de la Ribera; 'Tocando el cielo' (2007-2010), en las que el autor hace una radiografía del pueblo peruano y 'Orígenes' (2024-2025), un retorno a los inicios del fotógrafo en la localidad soriana de Almazán.

La muestra podrá contemplarse en la sala de exposiciones temporales del Museo de los Pueblos Leoneses hasta el próximo 31 de enero de 2026 en su horario habitual: de martes a domingo de 10.00 a 17.00 horas.