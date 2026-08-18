El Museo de la Siderurgia acoge mañana el espectáculo familiar 'Crónica de un Plutoniano en la antigua Grecia'

Cartel del espectáculo de este miércoles. - MSM

LEÓN 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, ubicado en la localidad leonesa de Sabero, acogerá este miércoles, 19 de agosto, a las 22.00 horas, el espectáculo infantil y familiar 'Crónica de un Plutoniano en la antigua Grecia', a cargo de la compañía vallisoletana Libera Teatro.

La función se enmarca dentro de la programación estival 'MSM en Familia', una iniciativa con la que el centro museístico amplía sus actividades infantiles durante el verano para dar cabida a todos los públicos, señala el centro a través de un comunicado.

Las entradas para el montaje, que cuenta con una duración aproximada de una hora, tienen un precio de tres euros. La obra combina la interpretación de actrices con el uso de títeres, sombras y cuentos, con el objetivo de buscar la constante interacción de los asistentes.

La trama argumental narra las aventuras de un pequeño plutoniano que, tras sufrir un accidente con su nave espacial movida por energía mental, aterriza en la antigua Grecia.

En ese escenario conoce a la sabia Hipatia de Alejandría, quien le ayuda a fortalecer su cuerpo, mente y alma participando en unas olimpiadas y colaborando en equipo junto al sabio Arquímedes para poder regresar a su planeta.

La puesta en escena corre a cargo de Libera Teatro, una formación profesional procedente de Valladolid que acumula dos décadas de trayectoria en el sector del teatro enfocado a niños, bebés y público familiar.