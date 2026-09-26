El Museo de la Siderurgia de CyL retoma el miércoles los 'Encuentros con mineros' con testimonios de sondistas - MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA MINERÍA

LEÓN, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, con sede en Sabero (León), dentro de su programa MSM Formación, inicia este miércoles, día 30 de septiembre, su ciclo 'Encuentros con mineros' para el año 2026 con los testimonios de sondistas.

En la primera sesión, los protagonistas serán los sondistas, profesionales cuya labor resultaba fundamental para conocer qué se encontraba bajo el terreno y determinar las posibilidades de explotación de un yacimiento.

Varios exmineros que desempeñaron este oficio compartirán sus recuerdos, experiencias y conocimientos sobre una profesión que, pese a su enorme importancia para la actividad minera, es menos conocida por el público general.

El trabajo de los sondistas estaba estrechamente ligado a una de las primeras necesidades de cualquier explotación minera: saber dónde estaba el mineral y conocer las características del subsuelo antes de emprender o ampliar una explotación.

Para ello realizaban perforaciones que permitían obtener información sobre la composición y estructura del terreno, localizar capas de carbón y determinar su espesor, profundidad y continuidad.

A través de las muestras obtenidas en las perforaciones y de la información proporcionada por los sondeos, estos trabajadores contribuían a conocer el yacimiento y a orientar las decisiones posteriores de la explotación.

Su trabajo requería precisión, experiencia y un profundo conocimiento del terreno, además de desarrollarse en unas condiciones que podían resultar especialmente exigentes.

Con estos encuentros, el museo quiere dar a conocer la historia de la minería y de las empresas que la hicieron posible con el testimonio de los trabajadores y otras personas vinculadas con el sector que relatan sus experiencias en primera persona.

La actividad estará moderada por Fulgencio Fernández (periodista del periódico La Nueva Crónica de León) y tendrá lugar el próximo miércoles 30 de septiembre a las 18.00 horas, con inscripción gratuita que se puede realizar en el museo o en el teléfono 987 718 357 y plazas limitadas.