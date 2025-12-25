Los museos de CyL programan exposiciones durante la Navidad con muestras de Yoko Ono, tapices y arte etnográfico

Museos en Navidad - JCYL

VALLADOLID 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los museos autonómicos de Castilla y León ofrecen esta Navidad una programación de exposiciones temporales que abarca desde el arte contemporáneo y la etnografía hasta el patrimonio industrial, según ha informado la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

En el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), en León, puede visitarse hasta el 17 de mayo 'Yoko Ono. Insound and Instructure', la mayor muestra dedicada a la artista en España en los últimos años. Reúne más de 80 obras que recorren su trayectoria desde los años sesenta, con piezas de instalación, cine, música, pintura y fotografía.

El Museo de la Evolución Humana (MEH), en Burgos, acoge la exposición 'Real Fábrica de Tapices. Obra moderna y contemporánea', centrada en la producción de esta institución desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, con obras de artistas como Francisco de Goya, József Domján o Ágata Ruiz de la Prada.

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, en Sabero (León), mantiene tres exposiciones: 'Las mil caras de Santa Bárbara', con retratos fotográficos de antiguos mineros; 'Suena la mina', centrada en los sonidos del trabajo minero; y 'Belenes del mundo', con más de un centenar de piezas de la coleccionista Nieves Aguilera, procedentes de los cinco continentes.

En Zamora, el Museo Etnográfico de Castilla y León muestra 'Lo sagrado en lo cotidiano', una exposición con más de 300 piezas que explora la religiosidad popular a través de objetos domésticos y rituales de la vida campesina.

A estas propuestas se suma 'EsperanZa', la XXVIII edición de Las Edades del Hombre, también en Zamora, que permanecerá abierta hasta abril de 2026 y reúne 85 obras de artistas como El Greco, Goya, Velázquez o Picasso, además de creadores contemporáneos.